افتتاح مركز لتحفيظ القرآن في جالو

أوجلة – بوابة الوسط: محمد اللالي | الأحد 08 يوليو 2018, 12:49 مساء

افتتح في جالو مساء السبت، مركز لتحفيظ القرآن الكريم خاص بالنساء، بحضور موظفي وإدارة مكتب أوقاف جالو وبعض أهالي المدينة.

وقال مسؤول المركز محمد بوثمانية في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن المركز أنشئ بجهود ذاتية وتبرعات من أهالي المدينة، مشيرًا إلى أنه يتكون من طابقين، تم استكمال الطابق السفلي فقط ليبدأ التدريس فيه مؤقتًا، على أن يتم العمل على باقي المبنى لاحقًا.

ويتكون المركز من غرفة إدارة ومكتبة وفصل تحفيظ للقرآن ودورات مياه ومطبخ وحديقة جانبية.

من جهته شكر بوثمانية أهالي المدينة على دعمهم لإنشاء هذا الصرح العلمي الذي استغرق أربع سنوات من العمل حتى افتتح اليوم.
 

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