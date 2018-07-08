«تعليم الوفاق» تصدر تعليمات عاجلة بشأن مدارس تاورغاء

وكيل وزارة التعليم عادل جمعة داخل إحدى مدراس تاورغاء. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة حرص الوزارة علي استئناف العملية التعليمية في تاورغاء. وأصدر تعليماته بسرعة صيانة وتهيئة عدد من المدارس، استعدادًا لقبول الطلاب في العام الدراسي القادم.

وتفقد جمعة عددًا من المدراس في بلدة تاورغاء، للوقوف علي أهم احتياجات ومتطلباتها لاستئناف العملية التعليمية، وفق الصفحة الرسمية لوزارة التعليم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال مجلس تاروغاء المحلي إن وكيل الوزارة قام بجولة ميدانية السبت للعديد من المدارس والمرافق التعليمية المختلفة، كما اجتمع بمراقب قطاع التعليم بتاورغاء محمد العماري، ومدير مكتب الاحتياط العام.

