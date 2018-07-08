آخر تغريدة للسفير الهولندي: ليبيا دولة عظيمة لكنها في وضع صعب.. هذا يفطر قلبي

عبر سفير هولندا الذي انتهت مهمته في ليبيا إيريك ستراتينغ، عن أسفه من الأوضاع التي تمر بها ليبيا حاليًا.

وقال سفير هولندا، في تغريدته الأخيرة بصفته سفيرًا لبلاده إلى ليبيا، «ليبيا دولة عظيمة لكنها في وضع صعب للغاية (..) هذا يفطر قلبي».

وأضاف السفير الهولندي: «سأترك كثيرًا من الأصدقاء خلفي. أعتبر ليبيا دائما البلد الثاني الأقرب إلى قلبي بعد بلدي الأم»، مشيرًا إلى قرار تعيينه سفيرًا لبلاده في بغداد.

واستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الثلاثاء الماضي، بمقر المجلس في طرابلس سفير مملكة هولندا المعتمد لدى ليبيا «إيريك ستراتينغ».

وأشار بيان لحكومة الوفاق الوطني إلى أنّ زيارة السفير الهولندي الذي انتهت مدة عمله في ليبيا تأتي لتوديع رئيس المجلس الرئاسي، وبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية والعلاقة الثنائية بين البلدين.

من جانبه أشاد السراج بـ«جهود ستراتينغ لتنمية العلاقات الليبية الهولندية، ولما أبداه والبعثة الدبلوماسية الهولندية من تعاون ودعم لحكومة الوفاق الوطني»، وفق البيان.