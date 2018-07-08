بلدي سرت: صرف بدل إيجار لأصحاب المساكن المدمرة قريبًا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 08 يوليو 2018, 11:22 صباحا
شباب من سكان حي الكامبو بسرت يتناولون وجبة إفطار رمضان بجانب بيوتهم المدمرة في مايو الماضي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

قال عميد بلدية سرت مختار المعداني، إنه سيتم قريبًا صرف بدل إيجار لأصحاب المساكن المدمرة بسرت، بعد إتمام الإجراءات الإدارية بالخصوص، وفقا لقرار المجلس الرئاسي.

وأضاف عميد بلدية سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع إقامة نصب تذكاري لقوات البنيان المرصوص بسرت، مؤكدًا «تفعيل 17 مشروعا متوقفا منذ سنوات فى مختلف المجالات التعليمية والشبابية والصحية والبنية التحتية».

وأوضح أنه خلال زيارته إلى طرابلس، اجتمع مع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة، ووزير الحكم المحلي بداد قنصو ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس لجنة إدارة جهاز مشروعات الإسكان والمرافق والهيئة العامة للشباب والرياضة، ووزير المواصلات والنقل والهيئة العامة للاتصالات والمعلومات.

وأشار إلى أنه سيتم دعم الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بسرت بـ20 شاحنة نقل القمامة، و300 صندوق للقمامة، وتوفير معدات وآلات للشركة خلال الفترة القادمة، كما أنه سيتم تكليف مكاتب هندسية لحصر المساكن التي تضررت خلال عام2011.

وأكد المعداني، العمل بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 661 لسنة 2018 بشأن حصر المساكن المتضررة جراء حرب تحرير المدينة من تنظيم «داعش»، على أن يتم تكليف مكاتب هندسية لحصر الأضرار.

وأضاف أنه سيتم صيانة المدينة الرياضية قريبًا، والاتفاق مع وزارة المواصلات على صيانة مطار سرت الدولي وبعض الطرق.

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