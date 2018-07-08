النيجر تتعهد باستمرار استقبال اللاجئين الذين تنقلهم الأمم المتحدة من ليبيا

رئيس النيجر محمدو يوسفو. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن رئيس النيجر محمدو يوسفو اليوم السبت أن النيجر ستبقى بلد عبور لطالبي اللجوء ولا سيما الذين تنقلهم الأمم المتحدة من ليبيا المجاورة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن يوسفو قوله إثر محادثات أجرتها نائبته أمينة محمد مع وفد من الأمم المتحدة «إننا شعب مضياف، وسنستقبل الأشخاص الذين يواجهون أوضاعا صعبة، الذين يواجهون اليأس، هذه تقاليد بلادنا».

وأضاف متوجها إلى الصحافة «المهم ألا يبقى الناس لفترة طويلة في النيجر، يجب أن يتم العبور من النيجر بسرعة، بأقل وقت ممكن، إنه الشرط الوحيد الذي نفرضه».

وأثنى يوسفو على «التعاون الجيد» مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير القانونية، لكنه اعتبر "غير كاف" الصندوق بقيمة 1,8 مليار يورو الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لبلاده وقال «إنها قطرة ماء إزاء حاجات التمويل».

كما نوه بـ«التعاون الجيد» مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تنقل إلى نيامي لاجئين كانوا عالقين في ليبيا بانتظار إرسالهم إلى بلد استقبال.

كان المفوض السامي للاجئين فيليبو غراندي طلب في نهاية ح يونيو خلال زيارة إلى نيامي من الدول الأوروبية تسريع آليات ترحيل اللاجئين الذين قبلت باستقبالهم على أراضيها من دول العبور.

وقال «يجب أن يغادر هؤلاء الأشخاص النيجر»، مشيرا إلى أن 200 شخص فقط خرجوا من النيجر «خلال ستة أشهر»، في حين وصل 1200 آخرون إلى ليبيا. والجزء الشمالي من النيجر هو منطقة عبور شاسعة للمهاجرين المتوجهين إلى أوروبا.

وأدت تدابير أمنية وقضائية نشرت في هذه المنطقة بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى الحد بشكل كبير من تدفق طالبي اللجوء، بحسب ما أفادت نيامي.

