الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة شمال البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة شمال البلاد اليوم.
وأوضحت النشرة، الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا على المناطق الجنوبية.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
شمال غرب البلاد، طقس معتدل على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 مْ، وبين 35 و41 مْ على مناطق الدواخل، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية اخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من الزاوية إلى الخمس.
بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
شمال شرق البلاد، طقس معتدل على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 مْ، وتصل إلى 38 مْ على جالو والجغبوب.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
جنوب غرب البلاد، تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق حيث تتراوح بين 39 و43 مْ، وتصل إلى 46)مْ على غدامس .
الكفرة - تازربو - السرير
جنوب شرق البلاد، درجات الحرارة مرتفعة نسبياً حيث تتراوح بين 38 و40 مْ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.