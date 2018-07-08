الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة شمال البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 يوليو 2018, 10:26 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة شمال البلاد اليوم.

وأوضحت النشرة، الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا على المناطق الجنوبية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
شمال غرب البلاد، طقس معتدل على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و32 مْ، وبين 35 و41 مْ على مناطق الدواخل، ومن المتوقع ظهور شبورة مائية اخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من الزاوية إلى الخمس.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة
شمال شرق البلاد، طقس معتدل على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 مْ، وتصل إلى 38 مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
جنوب غرب البلاد، تبقى درجات الحرارة مرتفعة على أغلب المناطق حيث تتراوح بين 39 و43 مْ، وتصل إلى 46)مْ على غدامس .

الكفرة - تازربو - السرير
جنوب شرق البلاد، درجات الحرارة مرتفعة نسبياً حيث تتراوح بين 38 و40 مْ، وتسجل ارتفاعا طفيفا خلال اليومين المقبلين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفرنسي «جلاد» البرازيل يلعب ضد «الديوك» في روسيا
رياضة عالمية
مباراة الأزمة.. تسرق الجمهور الليبي من المونديال
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك