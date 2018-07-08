الشكشاك يطالب أسر تاورغاء العائدة بالإبلاغ عن مخلفات الحرب وعدم الاقتراب منها

رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك. (الإنترنت)

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، إن هناك العديد من العائلات من جميع أنحاء ليبيا تتوافد لتجهيز مساكنها للعودة والإقامة.

وطالب الشكشكاك، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، الأسر بالإبلاغ عن مخلفات الحرب وعدم الاقتراب منها، مؤكدا إلصاق منشورات بهذا الشأن داخل المدينة.

وأشار رئيس المجلس المحلي تاورغاء، إلى أن المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام يعمل على قدم وساق لضمان العودة الآمنة للأهالي.

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وأكد أن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة يزور مدينة تاورغاء لتقييم الأضرار في المدارس ووضع خطة لتجهيزها أو الاستعانة بفصول دراسية متنقلة للعام الدراسي المقبل.

وتابع الشكشاك أن «الأوضاع بمدينة تاورغاء مستقرة، كما أن هناك اهتمامًا من الحكومة بتأهيل المدينة لعودة الأهالي»، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالب بحصر الأضرار في المدينة لتسهيل عودة الأسر، على أن تباشر لجان الحصر عملها، الأيام القادمة.

وأضاف أن الشركة العامة للكهرباء وشركة الخدمات العامة تعملان على قدم وساق لتهيئة المدينة.

يشار إلى أن رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وقَّعا على ميثاق الصلح بين المدينتين في 3 يونيو الماضي، الذي يتضمن 9 نقاط رئيسية للعودة ولمِّ الشمل، وسط آمال واسعة بأن تقود هذه الخطوة إلى إنهاء مأساة إنسانية استمرت لأكثر من سبعة أعوام، وهي خطوة إلى الأمام باتجاه إنجاز مصالحات أخرى، في غير مناطق من البلاد.