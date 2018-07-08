مصرع آمر سرية الاسناد التابعة لداخلية حكومة الوفاق

شعار قوة الردع والتدخل المشتركة. (الإنترنت)

لقي آمر سرية الاسناد بقوة الردع المركزي محمد أبوعزة مصرعه جراء الاشتباكات التي اندلعت مع سرايا قوة الردع المركزي والتدخل المشتركة التي يقودها عبد الغني الككلي والتابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط» ليل السبت إن «الخلاف تفجر بين عبد الغني الككلي ومساعده محمد أبوعزة حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة سقط خلالها قتلى وجرحى».

ولفت المصدر إلى أن «أبوعزة أصيب أثناء الاشتباكات ونقل إلى مستشفى أبوسليم للحوادث وجرت تصفيته بالرصاص هناك».

وأكد المصدر «سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس عصر، أمس السبت، مشيرًا إلى إغلاق عدد من الشوارع بمنطقة طريق المطار.

وأشار المصدر إلى أن أصوات القصف الثقيل تسمع من قبل السكان في معظم أحياء العاصمة طرابلس.