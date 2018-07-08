الخطوط الليبية بطرابلس تغلق منظومة الحجز الإلكتروني علي بنغازي
القاهرة - بوابة الوسط: هبة أديب | الأحد 08 يوليو 2018, 12:21 صباحا
قال المستشار القانوني بمكتب الشؤون القانونية بالادارة العامة لشركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي عزالدين المشنون لـ«بوابة الوسط» إن «الادارة الموازية لشركة الخطوط الجوية الليبيه في طرابلس تقفل منظومة الحجز الالكتروني بنغازي تونس».
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