غسان سلامة يبحث أزمة «الهلال النفطي» مع المشير حفتر في بنغازي

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة بالرجمة.

وقالت البعثة الأممية على صفحتها بموقع «فيسبوك» السبت إن سلامة بحث مع «قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر آخر المستجدات في منطقة الهلال النفطي وسبل الخروج من الأزمة الراهنة».

وكانت القيادة العامة قررت في 25 يونيو الماضي تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، ومقرها مدينة بنغازي.

يذكر أن الناطق الرسمي للقيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري قال إن القيادة تؤكد على 5 نقاط «حرصًا منها على عدم توقف صادرات النفط» على رأسها تنفيذ تعيين محمد الشكري محافظاً للمصرف المركزي.

كما أكد العميد أحمد المسماري على «التزام القيادة العامة بمخرجات باريس ودعم العملية السياسية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام».