«تعليم الوفاق» تبحث متطلبات قطاع التعليم بتاورغاء

وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة يقوم بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء

قام وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء اليوم السبت، حيث اجتمع بمراقب قطاع التعليم في المدينة محمد العماري، ومراقب التعليم لبلدية مصراتة، ومدير مكتب الاحتياط العام، للوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يحتاجها قطاع التعليم بتاورغاء.

وأشار بيان نشرته صفحة المجلس المحلي تاورغاء على «فيسبوك» إلى أنّ الزيارة شملت جولة ميدانية للعديد من المدارس والمرافق التعليمية المختلفة بالمدينة.

وأكد عادل جمعة، وفق البيان، حرص وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني على سير العملية التعليمية القادمة بمدينة تاورغاء.

وأصدر وكيل وزارة التربية تعليماته بسرعة صيانة وتهيئة عدد من المدارس بالمدينة، استعدادًا لقبول الطلبة للعام القادم 2018 /2019 وإنجاح العملية التعليمية القادمة.

وكانت الحياة بدأت تدب من جديد في تاورغاء، عقب عودة الأهالي إلى مدينتهم، بعدما وضعت أطراف مصراتة وتاورغاء حدًّا لأزمة النازحين، بتوقيع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، ميثاق الصلح بين المدينتين خلال شهر يونيو الماضي.

وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة يقوم بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء

وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة يقوم بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء

وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة يقوم بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء