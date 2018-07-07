الانتهاء من تركيب محطة شمال أجدابيا الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 09:11 مساء
الشركة العامة للكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب محطة شمال أجدابيا الجديدة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تركيب محطة شمال أجدابيا الجديدة، وذلك لزيادة كفاءة شبكة الكهرباء بالمدينة، وذلك في إطار جهود ومحاولات الشركة للتقليل من العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية.

وقال المهندس علي محمد العروشي في قسم الوقاية بدائرة الجهد المتوسط بأجدابيا إن تركيب محطة جديدة يرجع إلى أن المحطة القديمة تهالكت ولم يتم تغييرها من السبعينيات، وجرى استحداث وحدة أخرى لكي تقوم بتغطية الجزء الشمالي من المدينة.

وأضاف العروشي، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال»، أن العمل على تركيب هذه المحطة بدأ خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أنه سيتم التشغيل في مدة أقل من شهر.

وتواجه ليبيا صعوبات في الحفاظ على تشغيل شبكة الكهرباء مع تضرر الإمدادات جراء نقص كميات الوقود والغاز اللازمة لتوليد التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تضرر الشبكة نتيجة عمليات السطو والسرقات، فضلاً عن المواجهات العسكرية في مناطق الاشتباكات.

الشركة العامة للكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب محطة شمال أجدابيا الجديدة
الشركة العامة للكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب محطة شمال أجدابيا الجديدة
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