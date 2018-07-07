ضبط تشكيل عصابي لتهريب الوقود إلى السودان

شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود وتحتوي على مركبات آلية صغيرة الحجم معدة للتهريب خارج ليبيا

ضبطت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود، وتحتوي على مركبات آلية صغيرة الحجم معدة للتهريب خارج ليبيا، بالإضافة إلى القبض على تشكيل عصابي لتهريب الوقود إلى السودان.

وقال رئيس وحدة التحري العامة بمديرية أمن بنغازي، المقدم أشرف الفايدي، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال» إن القوات ضبطت بداخل الشاحنة مركبات آلية صغيرة الحجم لغرض بيعها في دولة السودان.

وأشار إلى أنه «عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم ضبط الشاحنة بما فيها من مواد تهريب ووضعها داخل الحجز القانوني لدى وحدة التحريات العامة بالمديرية».

وأكد الفايدي أنه جرى ضبط الشخص القائم على هذه العملية غير الشرعية، ولدى مواجهته اعترف بما نسب إليه من تهم بشأن تهريب الوقود.

وأضاف رئيس وحدة التحري إلى أن المتهم اعترف خلال التحقيقات بوجود تشكيل عصابي بمنطقة جليانة يقوم بعملية التهريب، لافتًا إلى أنه جرى ضبط المجموعة بالكامل، وإعداد محضر بالخصوص وإحالتهم للنيابة العامة.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قال في وقت سابق إن التهريب المنظم للوقود يكلف الاقتصاد الليبي أكثر من 750 مليون دولار سنويًا، بالإضافة إلى الضرر المجتمعي الذي لم يقتصر على الخسائر على المستوى المادي فقط، بل تسبب في فقدان احترام سيادة القانون وهو ما يشكل خطورة كبيرة.

وشهدت الفترة الماضية معاناة بعض المدن الليبية، نتيجة نقص الوقود لأسباب مختلفة بعضها يرجع إلى انتشار عمليات التهريب، مما يفتح المجال للسوق السوداء، فضلاً عن عدم قدرة الشاحنات على الوصول إلى بعض المناطق بسبب غياب عمليات التأمين على الطرق الرئيسة.

كميات كبيرة من الوقود معدة للتهريب خارج ليبيا

كميات كبيرة من الوقود معدة للتهريب خارج ليبيا