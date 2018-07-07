الدولار يفتتح الأسبوع بتراجع أمام الدينار في السوق السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 06:56 مساء
أسعار العملات الأجنبية

افتتحت العملة الأميركية الأسبوع بتراجع أمام العملة المحلية في تعاملات السوق السوداء، اليوم السبت، مقارنة بأسعار الخميس الماضي.

وسجلت العملة الأميركية (الدولار) 6.88 دينار، مقابل 6.96 دينار الخميس الماضي، حسب متعاملين بالسوق السوداء وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما شهدت أسعار العملات الأجنبية الرئيسة تباينًا، إذ سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا في تعاملات اليوم إلى 8.95 دينار، مقارنة بـ9.08 دينار الخميس، كما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) 7.96 دينار، مقابل 8.06 دينار خلال الفترة نفسها.

وشهد سعر صرف العملة الأميركية موجة من الصعود والهبوط خلال الأسابيع الماضية حول مستوى 7 دينارات في السوق السوداء، فيما لا تزال السوق تترقب فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي من المقرر تطبيقها خلال ستة أسابيع.

أسعار العملات الأجنبية
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