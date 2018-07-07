تواصل أعمال الصيانة والترميم بطريق أوجلة - أجدابيا

بدأت شركة «الدوسر» المنفذة مشروع صيانة طريق أوجلة - أجدابيا الذي يبلغ طوله 220 كيلو مترًا أعمال الصيانة السريعة والعاجلة للأماكن المتهالكة التي لا تتحمّل التأخير بالطريق.

وبدأت الشركة تنفيذ أعمال الصيانة فور توقيع العقد المبرم بين الشّركة والمؤسسة الوطنية للنفط الداعمة صيانة الطريق، والذي بلغت قيمته ثلاثة ملايين دينار بمسافة مقدّرة للضرر 4 كيلو مترات تقريبًا موزعة على 105 حفر تمامًا، لطول المسافة من مدن أوجلة وجالو وأجخرة إلى أجدابيا.

يشار إلى أن طريق أوجلة - أجدابيا شهد أعمال ترميم وإصلاح للحفر والمطبات عدة مرات من قبل شبان متطوعين من مناطق الواحات، بعدما تسبب تهالكها في وقوع العديد من الحوادث التي أودت بحياة عدد كبير من المارين بها.