وزير الصحة يبحث مع السفير الأوكراني تسهيل إصدار التأشيرات للمرضى الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 05:19 مساء
وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق الوطني يلتقي السفير الأوكراني لدى ليبيا

التقى وزير الصحة المفوّض بحكومة الوفاق الوطني، عمر بشير الطاهر، السفير الأوكراني لدى ليبيا ميكولا ناهورني؛ لمناقشة تسهيل إصدار التأشيرات للمرضى الليبيين.

وأشار بيان لوزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنّ السفير الأوكراني أبدى ارتياحه تجاه التزام ليبيا بتسديد ديون العلاج لصالح بلاده؛ قابله في الوقت ذاته تأكيد لوزير الصحة على التقدم الذي تحظى به أوكرانيا في علاج أمراض العيون.

وفي سياق متصل كشفت الوزارة عن نمو ملحوظ للصادرات الطبية الأوكرانية إلى ليبيا بمعدل 600 ألف دولار خلال الربع الأول من عام 2018، وفقًا لإحصاءات التبادل التجاري التي كشفها السفير الأوكراني ميكولا ناهورني.

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