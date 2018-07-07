سيالة يعلن تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية - الإيطالية الموقَّعة في 2008

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 02:56 مساء
وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، الاتفاق مع وزير الخارجية الإيطالي على تفعيل اتفاقية الصداقة الموقَّعة في مدينة بنغازي 2008، وإحياء اللجان الفنية التي نصت عليها المعاهدة.

وأضاف سيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الإيطالي، أن وجهات النظر متطابقة مع إيطاليا في الكثير من الأحيان، مؤكدًا الاتفاق على تطوير العلاقات والدعم الإيطالي لكل ما من شأنه دعم ليبيا لخروجها من الأزمة.

واتفاق الصداقة الموقع في 2008 بين رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، ومعمر القذافي يتضمن استثمارات إيطالية بحوالي خمسة مليارات دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة من تاريخ توقيعها تعويضًا عن الحقبة الاستعمارية، كما يتضمن اتفاقا على تعاون بين طرابلس وروما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وألغت روما في شهر مارس من العام 2011 اتفاقية الصداقة مع ليبيا احتجاجًا على أعمال عنف واكبت ثورة فبراير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 ألوان جديدة لهواتف آيفون المنتظرة
علوم وتكنولوجيا
تقدّم على طريق إنتاج لقاح ضد الإيدز
طب وصحة
النيران الصديقة تقصي البرازيل من المونديال
رياضة عالمية
بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
ناجي مختار في حوار لـ«الوسط»: لسنا مؤيدين للصديق الكبير ووجهنا لمحمد الشكري دعوة...
ليبيا
«جريدة الوسط»: واشنطن تدخل رسميًا غرفة القيادة الأممية في ليبيا
ليبيا
تصاعد أزمة الخبز.. و«الرئاسي» يتدخل بـ «إجراءات عاجلة»
ليبيا
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احذر ترك زجاجة الماء داخل سيارتك