سيالة يعلن تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية - الإيطالية الموقَّعة في 2008

وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.

أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، الاتفاق مع وزير الخارجية الإيطالي على تفعيل اتفاقية الصداقة الموقَّعة في مدينة بنغازي 2008، وإحياء اللجان الفنية التي نصت عليها المعاهدة.

وأضاف سيالة في مؤتمر صحفي مشترك مع الوزير الإيطالي، أن وجهات النظر متطابقة مع إيطاليا في الكثير من الأحيان، مؤكدًا الاتفاق على تطوير العلاقات والدعم الإيطالي لكل ما من شأنه دعم ليبيا لخروجها من الأزمة.

واتفاق الصداقة الموقع في 2008 بين رئيس الوزراء الأسبق، سيلفيو برلسكوني، ومعمر القذافي يتضمن استثمارات إيطالية بحوالي خمسة مليارات دولار على مدى السنوات الـ25 المقبلة من تاريخ توقيعها تعويضًا عن الحقبة الاستعمارية، كما يتضمن اتفاقا على تعاون بين طرابلس وروما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وألغت روما في شهر مارس من العام 2011 اتفاقية الصداقة مع ليبيا احتجاجًا على أعمال عنف واكبت ثورة فبراير.