معيتيق يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي حماية الحدود الليبية البحرية والجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 02:28 مساء

التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق صباح اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، وزير الخارجية الإيطالي أنزومورافيري ميلانسيزي، والوفد المرافق له بحضور سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، ناقش التأكيد على ما جاء في اجتماعات روما المتمثلة في دعم الحكومة الإيطالية حرس الحدود من خلال الاتفاقات السابقة، ودعم البحرية الليبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن الوزير الإيطالي أكد ضرورة دعم الحكومة الإيطالية الحكومة الليبية في المحافل الدولية، حيث إن ليبيا تحتاج لرفع الحظر المفروض عليها.

وتابع: «إن ليبيا قادرة على شراء كل احتياجاتها من المعدات لحماية حدودها البحرية والجنوبية، وتحتاج فقط للدعم الأوروبي لتوفيرها».

وجدد معيتيق تأكيده على أن «المراكز الموجودة في ليبيا هي مراكز ترحيل وليست مراكز إيواء (..) ليبيا لديها خطة متكاملة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، على أن يبقى الأساس للتعاون مع الدولة الإيطالية، اتفاقية الصداقة الموقَّعة في مدينة بنغازي 2008».

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