بدء الامتحانات النهائية بالمعهد العالي للمهن الشاملة في جالو

جانب من الامتحانات النهائية بالمعهد العالي للمهن الشاملة في جالو

بدأ نحو ألف طالب وطالبة بالمعهد العالي للمهن الشاملة في مدينة جالو، الامتحانات النهائية للفصل الدراسي ربيع 2017 - 2018.

وقال رئيس لجنة الامتحانات في المعهد أحمد صالح بوبكر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن قرابة ألف طالب وطالبة تقدموا للامتحانات في تخصصات الهندسة والإنشاء والعمارة وتقنية الحاسوب والصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى قسمي الهندسة الإلكترونية والكهربائية وقسم تقنية المعلومات.

وأوضح بوبكر أن «الامتحانات تسير بشكل جيد دون أي عراقيل، فيما لم تسجل أي شكوى من الطلبة أو اللجان والمشرفين»، مؤكدًا أن «الامتحانات ستستمر لمدة أسبوع واحد بمعدل مادة كل يوم، وتشمل امتحانات النظري فقط».

وأشار بوبكر إلى أن المعهد العالي للمهن الشاملة يستقبل الطلاب من مدن جالو وأوجلة وأجخرة وتازربو، كما يسعى لفتح عدة أقسام خلال الفصل الدراسي المقبل.