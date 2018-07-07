بئران جديدان يدخلان الخدمة في مشروع بحر السلام للغاز

رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله خلال إطلاق مشروع بحر السلام. 5 يوليو 2018 (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن بدء عمليات الإنتاج في بئري غاز جديدين خلال الأسبوع الجاري ضمن المرحلة الثانية من مشروع تشغيل أكبر حقل بحري للغاز في ليبيا (مشروع بحر السلام).

وأوضحت المؤسسة، في تسجيل مصور بثته اليوم، أن هذه المرحلة التي جرى إطلاقها يوم الخميس تعتبر الأهم لإكمال المشروع الذي يحوي أكثر من 260 مليار متر مكعب من الغاز.

وأشارت إلى إنتاج الغاز من 10 آبار أخرى بحلول أكتوبر المقبل، بما يضيف 400 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز ليصل إجمالي إنتاج الحقل إلى 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا.

ومن المقرر، معالجة الغاز المنتج في منصة صبراتة ومجمع مليتة لاستخدامه في تزويد الشبكة الوطنية للكهرباء، الأمر الذي سيساعد في حل أزمة انقطاع الكهرباء المتكررة في البلاد.

وأكد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله «أهمية مشروع بحر السلام في الظروف الحالية للدولة، مؤكدا التزام المؤسسة بضمان استمرار إنتاج الغاز لتزويد محطات الكهرباء بكل مستلزماتها»، ومن المقررمعالجة الغاز المنتج في منصة صبراتة ومجمع مليتة لاستخدامه في تزويد الشبكة الوطنية للكهرباء.

في حين قال المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلادويو ديسكاليزي أن المشروع «يدل على الثقة الكبيرة التي تمنحها «إيني» للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن قطاع النفط في ليبيا».