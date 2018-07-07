أوامر بإجلاء العاملين والعائلات من موقع النهر الصناعي

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 07 يوليو 2018, 01:17 مساء

أصدرت بلدية تازربو وجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي أمرين متطابقين بإجلاء كافة العائلات والعاملين بموقع النهر الصناعي الذي يبعد عن تازربو 50 كيلومترًا.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المحلي بالمجلس البلدي تازربو ادريس مشختر، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن عميد البلدية أصدر الأمر حفاظًا على أرواحهم من هجوم إرهابي آخر، وتكفّل بتقديم يد العون والمساعدات لهم.

و نشرت الصفحة الرسمية لجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي على «فيسبوك» تعليمات باتخاذ الإجراءات الفورية بشأن ترحيل العائلات والمستخدمين ضماناً لسلامتهم.

كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أعلن أن مجموعة مسلحة - لم يسمها - تقف وراء حادث اختطاف أربعة مهندسين وفنيين أجانب في موقع الحساونة - المنطقة الجنوبية.

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