«اقتصاد الموقتة» توضح أسباب نقص السلع وارتفاع أسعارها في الأسواق

وزير الاقتصاد في الحكومة الموقتة منير عصر. (الإنترنت)

قال وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الموقتة منير عصر، إن صندوق موازنة الأسعار التابع للوزارة سيشرع في توزيع كميات من الدقيق للمخابز وللجمعيات مع السلع الأخرى بداية من اليوم السبت.

وحول تساؤلات المواطنين بسبب نقص السلع وارتفاع أسعارها بالأسوق، قال عصر في بيان نشرته وزارة الاقتصاد في الحكومة الموقتة، إن «المصرف المركزي المسؤول ومن معه، على فتح الاعتمادات وبالتالي فهو مسؤول عن انخفاض وتدني مخزون السلع ومواد الخام».

وطالب وزير الاقتصاد في الحكومة الموقتة، «بشراء السلع الأساسية كالقمح والدقيق والأعلاف والطماطم والأرز والزيت والسكر والحليب من خلال مناقصة عالمية، يعلن عنها لكميات السنة، وأن توضع فى أكياس مكتوبًا عليها أسعار البيع للمستهلك (..) لكن المركزي لا يوفر السلع لستة ملايين ليبي ويترك ذلك لتجار الاعتمادات».

وشدد عصر على «أن الحلول موجودة ويكفي من الضحك على الناس والمزايدات، فالسلع والمواد تورد من الخارج ومن خلال اعتمادات، والمركزي هو من خلق دوامة الاعتمادات ودوامة طرح منتج جديد اسمه شراء النقد بصك».

واعتبر وزير الاقتصاد، أن «الإعلام ابتعد عن المواضيع الحساسة وسلط الضوء على الأزمات المفتعلة، وعن أسباب نقص السلع في السوق الليبي».

وأكد «توقف 40 مصنع دقيق نتيجة عدم وجود قمح»، مشيرًا إلى أن «المركزي والوفاق يجلبان الدقيق مكيّسا من الخارج رغم أن القدرات الإنتاجية لتلك المصانع تكفى الدول العربية».

وحول الحلول الممكنة، قال وزير الاقتصاد، إنها «تتمثل في تشكيل مجلس سياسات نقدية ومالية وتجارية واستثمارية والإعلان عن مناقصة عالمية عامة للسلع والمنتجات الأساسية، وأن يتم احتكار السلع الأساسية للدولة ويكتب عليها أنها موردة للدولة وسعر البيع للمستهلك، هي الآليات الوحيدة للخروج من هذه الأزمة‏».