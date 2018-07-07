مشروع النهر الصناعي يعلن تفاصيل اختطاف المهندسين الأجانب

النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن مجموعة مسلحة - لم يسمها - تقف وراء حادث اختطاف 4 مهندسين وفنيين أجانب في موقع الحساونة - المنطقة الجنوبية.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز، اليوم السبت، أن تلك المجموعة اختطفت أربعة مهندسين وفنيين من العمالة الأجنبية المساندة لأعمال التشغيل والصيانة.

وأشار إلى اقتحام العناصر المسلحة «موقع سكن العمالة واختطفوهم بقوة السلاح وهم ثلاثة فلبينيين ورابع من كوريا الجنوبية»، منوها إلى « اختطاف ثلاثة أفراد من الأمن الصناعي، وإطلاقهم بعد 10 كيلو متر من الموقع».

وحمل الجهاز المجموعة المسلحة المسؤولية الكامله على سلامتهم مطالبًا إطلاق سراحهم في أسرع وقت، وناشد كافة الجهات الأمنية والرسمية بالدولة والحكماء والأعيان بالمنطقة الجنوبية بحقول آبار الحساونة وبشكل عاجل لإطلاق سراح المهندسين والفنيين الأجانب.

كان مصدر رسمي أعلن في وقت سابق اليوم مصرع شخصين وخطف آخرين إثر هجوم لمسلحين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم «داعش» في وقت مبكر من صباح اليوم على موقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي يبعد عن مدينة تازربو 50 كيلومتر.