المفوضية الأوروبية تخصص 29 مليون يورو لحماية ومساعدة المهاجرين الضعفاء في ليبيا

مهاجرون غير شرعيين على متن قارب. (الإنترنت)

قررت المفوضية الأوروبية تخصيص 90 مليون يورو لثلاثة برامج جديدة عن الهجرة، بينها 29 مليون يورو لحماية ومساعدة المهاجرين الضعفاء في ليبيا.

وقالت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، في بيان صادر عنها الجمعة، عبر موقعها الإلكتروني، إن «برامج اليوم الجديدة ستعزز عملنا لإدارة تدفقات الهجرة بطريقة إنسانية ومستدامة، عن طريق إنقاذ وحماية حياة اللاجئين والمهاجرين وتزويدهم بالمساعدة، فمحاربة المتاجرين هو نهجنا المتكامل الذي يجمع بين عملنا في البحر، وعملنا مع الدول الشريكة على طول مسارات الهجرة، بما في ذلك داخل ليبيا، وفي منطقة الساحل»، مؤكدة أن هذا العمل «حقق بالفعل نتائج وسيجلب المزيد إذا كانت الدول الأعضاء متسقة».

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ووفقا للبيان «ستقسم المساعدات المالية على 3 برامج يتم تخصيص 55 مليون يورو لإدارة الحدود لمنطقة المغرب العربي، وستدعم بروكسل جهود المؤسسات الوطنية في المغرب وتونس لإنقاذ الأرواح في البحر وتحسين إدارة الحدود البحرية ومكافحة المهربين الذين يعملون في المنطقة».

وأكدت موغيريني، أنه «بناء على البرامج الحالية سيعزز الاتحاد الأوروبي دعمه لحماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا عند نقاط النزول في مراكز الاحتجاز والمناطق الصحراوية الجنوبية النائية والحضرية، على أن يتم تنفيذ نهج متكامل لحماية ومساعدة المهاجرين الضعفاء في ليبيا وتبلغ قيمة الدعم مبلغ وقدره 29 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتطوير الفرص الاقتصادية للمهاجرين في سوق العمل المحلي».

وتابع البيان، أن بروكسل «ستزيد من الدعم للمهاجرين بمساعدة وقدرها 6.5 مليون يورو لتحسين الاستراتيجية الوطنية المغربية 2014 بشأن الهجرة، وبالتالي تسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية للمهاجرين وتحسين قدرة المنظمات المحلية على تقديم الخدمات بفعالية وستقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ هذا البرنامج»، بحسب البيان.

وتبنى الاتحاد الأوروبي عدة قرارات في 28 و29 يونيو لإصلاح نظام دبلن والحد من الهجرة غير الشرعية لعدم تكرر سيناريو تدفق المهاجرين في صيف 2015 عن طريق العمل على حماية حدودها الخارجية، ومن بين النقاط تنصيب نقاط لنزول اللاجئين في أفريقيا وزيادة التعاون مع خفر السواحل الليبي للسيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وتعبئة مساعدات للدول المضيفة للاجئين.