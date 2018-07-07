الأرصاد: ارتفاع الحرارة.. وتحسن متوقع غدًا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم على مناطق غرب ليبيا خاصة الدواخل.

وأوضحت النشرة، الصادرة عن المركز، أن درجات الحرارة تسجل انخفاضا متوقعا غدًا، بينما تبقى الحرارة معتدلة نسبيا على المناطق الشرقية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

في شمال غرب البلاد، تكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و37 مْ على المناطق الساحلية وبين 40 و45 مْ على الدواخل، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على أغلب المناطق.

بن جواد - سهل بنغازى حتى امساعد - جالو - مرادة

شمال شرق البلاد، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة القصوي بين 29 و34 مْ على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 مْ على المناطق الداخلية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

جنوب غرب البلاد، تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و47 مْ.