«أمن زوارة» تخلي مسؤوليتها من تأمين مباراة الأهلي والاتحاد

زوارة - بوابة الوسط: فدوى كامل | السبت 07 يوليو 2018, 11:45 صباحا

أخلت مديرية أمن زوارة، مسؤوليتها من تأمين مباراة الأهلي والاتحاد المزمع إقامتها غدًا الأحد، على ملعب مدينة زوارة، وفقًا لقرار رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العام الليبي لكرة القدم.

وقالت مديرية أمن زوارة، إن قرار رئيس لجنة المسابقات، الصادر أول أمس، لم يتم فيه التنسيق مع جهات الاختصاص وخاصة مديرية أمن زوارة، مشيرة إلى أن مثل هذه الأحداث الرياضية تحتاج إلى تنسيق أمني وتوفر إمكانيات للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

وأشارت إلى أن الفريقين يتمتعان بشعبية كبيرة في المنطقة الغربية، لذلك فإن تأمين مباراة في هذا الحجم ودون تنسيق مباشر مع الجهات الأمنية المختصة سواء فى وزارة الداخلية أو مع مديرية أمن زوارة، صعب، خاصة بالإمكانيات المتوفرة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اختارت ملعب زوارة بديلا عن ملعب طرابلس، لإقامة المباراة التي أجلت ثلاث مرات ضمن النصف نهائي لكأس ليبيا والتي ستجمع أهلي طرابلس والاتحاد.

وكانت وزاراة الداخلية رفضت إجراء المباراة في ملعب طرابلس وكذلك مديرية أمن طرابلس في رسالة قد تم توجيهها للاتحاد الليبي لكرة القدم بهذا الخصوص.
 

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