بالأسماء.. قتلى هجوم مسلحين على موقع جهاز النهر الصناعي قرب تازربو

أعلن مصدر طبي بمستشفى تازربو العام أسماء ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون اليوم السبت، على موقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي يبعد عن مدينة تازربو 50 كيلومتر.

وقال المصدر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم، إن القتلى هم هشام هاشم أحمد من سكان مدينة بنغازي وحسين ابراهيم امبارك من سكان مدينة تازربو وأحد أفراد حرس المنشآت.

ولقي شخصان مصرعهما وخُطف آخران إثر هجوم لمسلحين في وقت مبكر من صباح اليوم على موقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي يبعد عن مدينة تازربو 50 كيلومتر.

وأعرب شهود عيان عن اعتقادهم بان مسلحين ينتمون لتنظيم «داعش»، وعددهم نحو 20 مسلحًا هاجموا الموقع بخمس سيارات دفع رباعي، وأسلحة خفيفة وأخرى ثقيلة نوع «دوشكا»، حيث استغرق الهجوم نحو الساعة ونصف الساعة.

وأفاد الشهود بأن المهاجمين أرعبوا أهالي الموقع وسرقوا المواد التموينية بالموقع وأيضا السيارات الموجودة به، وقالوا إن الشخصين المخطوفين يعملان بأمن السلامة في موقع جهاز النهر الصناعي.