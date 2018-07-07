مقتل شخصين وخطف آخريْن بموقع جهاز النهر الصناعي قرب تازربو

لقي شخصان مصرعهما وخُطف آخران إثر هجوم لمسلحين في وقت مبكر من صباح اليوم على موقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي يبعد عن مدينة تازربو 50 كيلومتر.

وأعرب شهود عيان لـ«بوابة الوسط» عن اعتقادهم بان مسلحين ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، وعددهم نحو 20 مسلحا هاجموا الموقع بخمس سيارات دفع رباعي، وأسلحة خفيفة وأخرى ثقيلة نوع «دوشكا»، حيث استغرق الهجوم نحو الساعة ونصف الساعة.

وأفاد الشهود بأن المهاجمين أرعبوا الأهالي وسرقوا المواد التموينية بالموقع وأيضا السيارات الموجودة به ، وقالوا إن الشخصين المخطوفين يعملان بأمن السلامة في موقع جهاز النهر الصناعي.

وأكد مدير العلاقات العامة بمستشفى تازربو العام زكريا جبريل إلى «بوابة الوسط» وصول الجثمانين إلى المستشفى أحدهما من حرس المنشآت من سكان تازربو والآخر من مستخدمي الحقل من سكان بنغازي.