مبادرة من 4 بنود لـ«نواب برقة» لحل أزمة الموانئ النفطية

طرح أكثر من 50 نائب من نواب برقة بمجلس النواب مبادرة لحل أزمة الموانئ النفطية تضمنت 4 بنود.

وجاء على رأس هذه البنود أن تقوم المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة بالتسليم إلى «مؤسسة وطنية للنفط موحدة بمجلس إدارة جديد تضع إليه مناسبة لممارسة أعمالها من مقر المؤسسة ببنغازي مع استمرار عمل المؤسسة بطرابلس وفق الآلية».

كما أكدت المبادرة على «احترام قرارات مجلس النواب وتعيناته وخاصة المصرف المركزي، كذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال ثقة مجلس النواب».

وشددت المبادرة على ضرورة الاتفاق على «قيادات المناصب السيادية كسلة واحدة على أن تمشل مؤسسات الاستثمار والنفط والإنماء».