جولة جديدة لمشاورات «الملتقى الوطني» في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 يوليو 2018, 12:10 صباحا

تنطلق اليوم السبت في مدينة الكفرة فعاليات الملتقى الوطني التشاوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينظمه مركز الحوار الإنساني.

ويناقش المجتمعون أربع نقاط مهمة في الملتقى هي الأمن والدفاع وتوزيع السلطات والعملية الدستورية والمسار الانتخابي.

ويأتي الاجتماع امتدادا لسلسلة الاجتماعات المفتوحة التي انطلقت في شهر مارس الماضي، في عدد من المدن الليبية، بطريقة تضمن المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين في تقرير مستقبل بلادهم، بما يفضي إلى التوصل إلى حل دائم ينهي الأزمة القائمة.

يشار إلى أن الملتقى الوطني الليبي هو مبادرة أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إطار خطة العمل الأممية من أجل ليبيا والتي تهدف لإنهاء الأزمة والمرور بالبلاد نحو مرحلة البناء والتعمير، وأن توصياته سيتم مناقشتها في ملتقى جامع سيعقد لاحقا.

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