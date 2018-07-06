بالصور.. إنجاز 45% من مشروع صيانة مقر تعليم بني وليد

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد

قال مكتب مشروعات بني وليد إن أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد وصلت إلى ما نسبته 54% من إجمالي الأعمال الداخلية والخارجية للمبنى .

وأشار المكتب في تصريحات نشرتها صفحة مراقبة التعليم بني وليد الرسمية، إلى أن أعمال صيانة مقر تعليم بني وليد تأتي ضمن المشروعات التي تشرف على تنفيذها مصلحة المرافق التعليمية ومكاتب المشروعات التابعة لها.

وأضاف أن أعمال الصيانة تشمل ترميم المبنى القائم وإعادة تحويره من خلال إضافة مكاتب ومساحات خدمية جديدة، فضلا عن تجميل الساحات الخارجية وإنشاء مواقف للسيارات .

كما يتضمن المشروع، والذي من المقرر استكمال مراحله قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019، إنشاء مقر لمكتب التوثيق والمعلومات بكامل مرافقه الخدمية، إضافة إلى صيانة وإعادة ترميم دورات المياه وشبكتي الكهرباء والصرف الصحي .

يشار إلى أن مكتب مشروعات بني وليد أشرف في وقت سابق على تنفيذ مشروع صيانة 68 مدرسة، فيما يستعد للإعلان عن استكمال مشروع «الصيانة الشاملة» والذي يستهدف 4 مدارس من بينهم مدرسة سناء محيدلي.

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد

أعمال الصيانة التي يشهدها مقر مراقبة التعليم بني وليد