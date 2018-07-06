مشيخة الطرق الصوفية تطالب بفتح تحقيق بشأن «الإعتداء على الزوايا ببنغازي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 10:03 مساء

طالب المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية الحاكم العسكري درنة بن جواد الفريق عبد الرزاق الناظوري وكافة الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بضرورة فتح ملف تحقيق بشأن «الإعتداء على الزوايا الصوفية أمس الخميس بمدينة بنغازي».

وقال المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية في بيان أصدره الجمعة إن «جهة إرهابية قدمت برتل من مركبات عسكرية ،مدعومة بالقوة ومدججة بالسلاح والعتاد والمحاربين ،و قامت يوم الخميس بإرهاب أهل الزوايا والمناطق المجاورة لها».

وحذر المجلس الأعلى لمشيخة الطرق الصوفية من «تكرر ذلك مستقبلا من مغبة وقوع قتلى وضحايا من الأبرياء،ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم».

ولفت المجلس الأعلى إلى أن « الزوايا الصوفية لم يخرج منها زنديق ولا منحرف ولاضال ولاداعشي ولاخارجي ولا أي من المسميات التي شوهت الإسلام ونتحدى أن يأتوا إلينا واحد ،بل خرج كل ذلك من غيرهم».

وأشار المجلس الأعلى إلى أن «الزوايا الصوفية خرجت حملة كتاب الله العزيز حتى سميت ليبيا بلد المليون حافظ».

وأكد المجلس على أن «الزوايا الصوفية كانت ولاتزال هي الحصن الحصين للذوذ عن حياض السنة المطهرة عبر التاريخ الليبي والإسلامي فهم الذين نشروا الإسلام في ربوع أفريقيا وقادو الجهاد ضد فرسان القديس يوحنا والاحتلال الإيطالي في ليبيا».

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