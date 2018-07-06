مجموعة مسلحة تختطف مهندسين أجانب من موقع الحساونة

منظومة النهر الصناعي

اختطفت مجموعة مسلحة، اليوم الجمعة، مهندسين وفنيين ليبيين وأجانب من موقع الحساونة في المنطقة الجنوبية.

وقالت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إن مجموعة مسلحة اختطفت مهندسين وفنيين ليبين وأجانب من المقر على تمام الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بينما لم تقدم مزيدًا من التفاصيل عن عددهم أو جنسياتهم.

وأشارت إدارة المنطقة الجنوبية بمنظومة الحساونة عبر صفحتها على «فيسبوك»،إلى أنّ المسلحين اقتحموا موقع النهر الصناعي (الحساونة)، وتم اقتياد المختطفين إلى جهة غير معلومة.

وأضافت إنه جرى إطلاق سراح ليبيين اثنين في طريق الـ 50 الصحراوي، بينما لم يُعرف مصير الأجانب حتى هذه اللحظة.