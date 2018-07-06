خسائر إغلاق موانئ الحريقة وخليج السدرة تصل 920 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 06:25 مساء
خسائر الإغلاق حتى الآن وصلت إلى 12.5 مليون برميل نفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، أن إجمالي الخسائر التي تكبدتها البلاد؛ نتيجة إغلاق موانئ الحريقة وخليج السدرة وصلت إلى 920 مليون دولار.

وأشارت المؤسسة في نشرة صادرة اليوم، متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنّ خسائر الإغلاق حتى الآن وصلت إلى 12.5 مليون برميل نفط، بينما تبلغ الخسائر اليومية 67 مليون دولار.

وأضافت النشرة أن الإنتاج الحالي وصل إلى 527 ألف برميل يوميًا، مقارنة بأكثر من مليون برميل في اليوم في الثالث عشر من يونيو الماضي.

وفي تصريحات سابقة قال رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله إنّ القيادة العامة لم تتراجع عن قرارها في منع السفن من الدخول إلى الميناء لشحن الكميات المخصصة لها، رغم أن المؤسسة حذّرت من التبعات الوخيمة لاستمرار عمليّات الإغلاق.

وكانت القيادة العامة للجيش أعلنت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة، حين أرجع الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري القرار إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط.

لكن مؤسسة النفط في طرابلس قالت في بيان وقتها إن «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا»، معتبرة أن أية محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات».

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