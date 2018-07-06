تشكيل لجنة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 06 يوليو 2018, 06:06 مساء
جانب من اجتماع بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي

عُقد بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي، اجتماع ضم المدير العام للمستشفى الدكتور عبد الفتاح سليمان الدليمي ورئيس مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة مكتب أجدابيا النقيب فرج أحمد غيث.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى عطوه الجبالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة مشتركة لتأمين الرعاية الصحية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة في مدينة أجدابيا 

وأضاف الجبالي إن المدير العام للمستشفى الدكتور عبد الفتاح سليمان الدليمي أبلغ خلال كلمته بالاجتماع عن استعداد المستشفى التام لتقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة في مدينة أجدابيا.

وأوضح أن الدكتور الدليمي أصدر تعليماته بافتتاح مكتب بالمستشفى خاص بأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وتخصيص سيارة إسعاف لاستعمالها عند الحاجة.

ومن جهة أخرى طالب النقيب فرج أحمد غيث، أسر الشهداء والجرحى بالتواصل مع المكتب لاستكمال إجراءاتهم في مقر المجلس البلدي أجدابيا.

حضر الاجتماع مسؤول جرحى الجيش بالمستشفى عبدالرازق إدويك، والدكتور أحمد الهمالي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمكتب منصور الزيداني.

على هامش اجتماع بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوفون ينظم رسميًا لكتيبة نيمار في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
لجنة المسابقات تختار ملعب زوارة لمباراة النصف نهائي
رياضة محلية
إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط ملهى ليلي بمنطقة الماجوري
ليبيا
بالصور.. المنزل الأغلى في العالم الذي ينوي رونالدو العيش فيه بإيطاليا
رياضة عالمية
نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت