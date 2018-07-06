تشكيل لجنة لرعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة في أجدابيا

جانب من اجتماع بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي

عُقد بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي، اجتماع ضم المدير العام للمستشفى الدكتور عبد الفتاح سليمان الدليمي ورئيس مكتب رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة مكتب أجدابيا النقيب فرج أحمد غيث.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمستشفى عطوه الجبالي لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن الاجتماع ناقش تشكيل لجنة مشتركة لتأمين الرعاية الصحية لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة في مدينة أجدابيا

وأضاف الجبالي إن المدير العام للمستشفى الدكتور عبد الفتاح سليمان الدليمي أبلغ خلال كلمته بالاجتماع عن استعداد المستشفى التام لتقديم كافة الخدمات لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وذوي الإعاقة المستدامة في مدينة أجدابيا.

وأوضح أن الدكتور الدليمي أصدر تعليماته بافتتاح مكتب بالمستشفى خاص بأسر الشهداء والجرحى والمفقودين وتخصيص سيارة إسعاف لاستعمالها عند الحاجة.

ومن جهة أخرى طالب النقيب فرج أحمد غيث، أسر الشهداء والجرحى بالتواصل مع المكتب لاستكمال إجراءاتهم في مقر المجلس البلدي أجدابيا.

حضر الاجتماع مسؤول جرحى الجيش بالمستشفى عبدالرازق إدويك، والدكتور أحمد الهمالي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالمكتب منصور الزيداني.

على هامش اجتماع بمستشفى الشهيد أمحمد المقريف أجدابيا التعليمي