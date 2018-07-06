سالفيني: رفع الحصار عن ليبيا سيساعد في حل مشكلاتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 05:19 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق

قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، إن رفع الحصار عن ليبيا سيكون خيارًا نابعًا من الحس السليم، وسيساعد على إيجاد حل لمشكلات البلد، وفقما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وكتب سالفيني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقًا صورة للقاء الذي جمعه أمس في مقر وزارة الداخلية، قصر (ڤيمينالي) ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، «بعد لقائنا خلال زيارتي لطرابلس الأسبوع الماضي، كان من دواعي سروري أن ألتقي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق في روما».

وذكر وزير الداخلية أن «تجاوز الحصار المفروض على ليبيا سيساعد في إيجاد حل لمشكلات هذا البلد»، الأمر الذي «سينعكس في نهاية المطاف على إيطاليا وأوروبا»، وذلك من خلال «زيادة الفاعلية التي سنتمكن من خلالها من مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة البحر المتوسط»، مختتمًا بأن هذا الأمر «يبدو لي حسًا سليمًا بحتًا».

وبالأمس قال سالفيني إن إيطاليا وفي حال امتناع الاتحاد الأوروبي عن تقديم الدعم الضروري لليبيا لمساعدتها على مواجهة التسيّب الأمني وأنشطة المهربين «ستضطر لمساعدة ليبيا بنفسها»، لافتًا إلى أن بلاده «ستتخطى الحظر المفروض على تسليح الأجهزة الأمنية وخفر الساحل الليبي».

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