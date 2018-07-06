«ليبيانا» تفتتح مركزيّ مبيعات بمقر «بريد ليبيا» بأوجلة وجالو

أوجلة – بوابة الوسط: محمد لالي | الجمعة 06 يوليو 2018, 04:41 مساء
شركة «ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول تفتتح أول مركز مبيعات بمناطق الجنوب الشرقي

افتتحت شركة «ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول، أول مركز مبيعات بمناطق الجنوب الشرقي في مدينتي أوجلة وجالو مساء أمس الخميس.

ويقدّم المركز الجديد خدماته للمواطنين بمدن الواحات المجاورة التي عانت خلال الفترة الماضية من انعدام الخدمة، إذ لا يتم الحصول عليها إلا بالسّفر إلى مدن أخرى.

وفي اليوم نفسه افتتحت الشركة مركزًا جديدًا في مدينة جالو، سعيًا لتوسيع خدماتها ومراكزها لتقديم خدمات لأكبر شريحة من المواطنين.

ومن جهته أكد مدير المركز الطرفاوي سليمان لـ«بوابة الوسط»، أن المراكز الجديدة تأتي ضمن العقد المبرم بين شركتي «ليبيانا وبريد ليبيا» لفتح عدة نقاط مبيعات لشركة ليبيانا داخل فروع شركة بريد ليبيا، لتوفير الخدمات للمواطنين في بعض المناطق.

وأضاف الطرفاي أنّ المراكز تقدّم عدة خدمات منها استخراج شفرات الاتصال للمواطنين، وكذلك الأجانب وبدل فاقد وإعادة تفعيل الشفرات، وغيرها.

شركة «ليبيانا» لخدمات الهاتف المحمول تفتتح أول مركز مبيعات بمناطق الجنوب الشرقي
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