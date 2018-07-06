شكري: قوارب المهاجرين المنطلقة إلى أوروبا الآن تأتي من الشواطئ الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 02:40 مساء
وزير الخارجية المصري سامح شكري. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر حالت دون انطلاق قارب واحد للاجئين من شواطئها إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016.

وأضاف شكري، في تصريحات لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، الصادرة اليوم الجمعة، أن القوارب التي تنطلق الآن بالمهاجرين تأتي من الشواطئ الليبية.

وأشار إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لمنع المهاجرين الأفارقة من التوجه عبر البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وأبدى وزير الخارجية المصري تحفظه على مقترحات الاتحاد الأوروبي بإنشاء مراكز استقبال في أفريقيا لتجميع لاجئي القوارب الذين يتم إنقاذهم من مخاطر البحر، لكنه لم يرفض هذه المقترحات، وفقًا لما ذكرته الصحيفة.

وقال شكري إن القاهرة «لم ترفض شيئًا على الإطلاق ولم تقبل شيئًا على الإطلاق»، حيث لم يتوجه الاتحاد الأوروبي حتى الآن لمصر بهذه المقترحات.

وغادر حوالي 43 ألف لاجئ شواطئ أفريقيا بين يناير وحتى نهاية يونيو الماضي آخذين على عاتقهم مواجهة مخاطر البحر.

أضاف شكري أن هناك 1200 كيلومتر تمثل سواحل مصر الشمالية وهي سواحل طويلة، وحراستها بالطائرات مسألة مكلفة للغاية.

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