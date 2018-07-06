الكهرباء: 1150 ميغاوات عجزًا متوقعًا.. وطرح الأحمال يصل إلى ست ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 01:34 مساء
إحدى محطات الكهرباء في ليبيا. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ5250 ميغاوات، متوقعة عجزًا يقدر بـ1150 ميغاوات.

وقالت الشركة في بيانٍ صادر عنها إن الاستهلاك المتوقع للشبكة العامة نحو 6400 ميغاوات، وهو يرتفع على التوليد المتاح بنحو 1150 ميغاوات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن طرح الأحمال يصل إلى 6 ساعات.

وكانت الشركة ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، مما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

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