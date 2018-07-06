ضبط شخص بحوزته مخدر الحشيش في أجدابيا

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بأجدابيا من إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في المدينة.

وقال مكتب الإعلام والتوثيق بالفرع في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة، إنه بعد ورود معلومات مفادها أن هناك شخصًا بحوزته كمية من مخدر الحشيش يقوم بالاتجار بها في مدينة أجدابيا.

وأضاف أنه بناءً على تعليمات مدير فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا الرائد إدريس أذويب، تم تكليف عناصر التحريات بالفرع بضبط وإحضار الشخص المطلوب.

وأوضح أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة أعد كمينًا محكمًا وجرى ضبط وإحضار الشخص الذي يدعى (أ، و، ب) وبحوزته كليو إلا ربع، مشيرًا إلى إستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك على أن يتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.

