ضبط شخص بحوزته مخدر الحشيش في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الجمعة 06 يوليو 2018, 11:52 صباحا

تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بأجدابيا من إلقاء القبض على شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش في المدينة.

وقال مكتب الإعلام والتوثيق بالفرع في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الجمعة، إنه بعد ورود معلومات مفادها أن هناك شخصًا بحوزته كمية من مخدر الحشيش يقوم بالاتجار بها في مدينة أجدابيا.

وأضاف أنه بناءً على تعليمات مدير فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أجدابيا الرائد إدريس أذويب، تم تكليف عناصر التحريات بالفرع بضبط وإحضار الشخص المطلوب.

وأوضح أنه بعد التأكد من صحة المعلومات الواردة أعد كمينًا محكمًا وجرى ضبط وإحضار الشخص الذي يدعى (أ، و، ب) وبحوزته كليو إلا ربع، مشيرًا إلى إستكمال الإجراءات القانونية حيال ذلك على أن يتم إحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إحصاءات مذهلة تترجمها أرقام ويسجلها مونديال روسيا
رياضة عالمية
مديرية أمن بنغازي تعلن ضبط ملهى ليلي بمنطقة الماجوري
ليبيا
بالصور.. المنزل الأغلى في العالم الذي ينوي رونالدو العيش فيه بإيطاليا
رياضة عالمية
نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
6 قرارات مهمة لحكومة الوفاق: 30 مليون دينار لأزمة الخبز.. لجنة لتوحيد مرتبات ...
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
«المونيتور»: لماذا اختار حفتر المواجهة مع مؤسسة النفط؟
ليبيا
خارطة النفط الليبي.. الحقول والموانئ والشركات (1 ـ 2)
ليبيا
إيطاليا تطلب تفويضًا أوروبيًا بشأن ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور امرأة مع زرافة نافقة تثير غضبًا على الإنترنت