إعفاء مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية من مهامه

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 يوليو 2018, 11:24 صباحا
المؤسسة الليبية للاستثمار. (الإنترنت)

قرر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، إعفاء مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية خالد عمرو القنصل من مهامه.

وبحسب قرار المؤسسة الليبية للاستثمار، الصادر أمس الخميس، فإنه يعمل به من تاريخ صدوره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه، مطالبًا الجهات المعنية تنفيذه حسب الاختصاص.

وكان رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، أوقف عمل المكاتب التمثيلية للمحافظ الاستثمارية طويلة المدى ومحفظة ليبيا أفريقيا بالخارج، وعودة جميع موظفيها إلى ليبيا.

كما دعا رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار إلى ضروره تفيذ القرار بصورة عاجلة وصارمة لإقفال هذه المكاتب وعودة الموظفين التابعين لها إلى ليبيا لممارسة عملهم في أقرب وقت ممكن.

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