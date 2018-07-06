«مالية الوفاق» تبحث إعادة النظر في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي

وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، مع مستشاري وزارة العمل ومديري الإدارات في المالية وديوان المحاسبة، مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي والعدالة الاجتماعية والحد الأدنى للمعيشة.

وقال حماد في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إنه تم مناقشة إعادة النظر في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وسبل إعادة النظر فيها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى للمعيشة وفقا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السوق السائدة، مع مراعاة حجم المسؤلية الوظيفية.

وأوضح وزير المالية في حكومة الوفاق، أن «التفاوت الكبير حاليًا في المرتبات من قطاع لآخر، جعل من بعض الموسسات الحكومية الهامة بيئة طاردة للكفاءات»، مؤكدًا «الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم كافة المؤسسات ذات العلاقة لإعداد دراسة اقتصادية للسوق الليبي يتم على أساسها بناء جدول مرتبات لكافة العاملين بالمؤسسات الحكومية يحقق العدالة الاجتماعية، ويخلق روحًا تنافسية بين الموظفين».

وأشار إلى أن «هذا الاتفاق جاء بعد طرح أبرز الملفات وتبادل وجهات النظر والمؤثرات الاقتصادية والمالية المصاحبة بالخصوص».