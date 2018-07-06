إدارة الخطوط الليبية ببنغازي تؤكد استمرار رحلاتها من وإلى تونس

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 06 يوليو 2018, 01:44 صباحا

أكد المستشار القانوني بمكتب الشؤون القانونية بالادارة العامة لشركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي عزالدين المشنون، اليوم الجمعه، إن الرحلات من وإلى مطار بنينا الدولي وتونس مستمرة.

وقال عزالدين المشنون لـ«بوابة الوسط» الجمعة  إن «الإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الليبية ببنغازي تحصلت على حكم محكمة بإدارة محطة تونس، وبذلك تكون محطة تونس تابعة للإدارة العامة بنغازي».

وتحصلت «بوابة الوسط» صورة من منطوق  الحكم القضائي الذي صدر عن الدائرة التجارية الثالثة والعشرين بالمحكمة الأبتدائية بتونس في جلستها المكتبية المنعقدة يوم الأربعاء 16 مايو 2018.

وأوضح المشنون، أن «التسليم جاء من قبل الحكومه التونسيه ووزارة الداخلية لمكتب الخطوط الجوية الليبية الذي يقع في شارع باريس ومكتب مطار قرطاج».

وأشار المستشار القانوني إلى أن «الرحلات بين بنغازي ستكون مستمرة بواقع 3 رحلات اسبوعية ( الأحد والأثنين والخميس) بشكل اعتيادي وبحسب الجداول الزمنية للرحلات المعدة مسبقًا».

وتابع قائلًا: «إن أي بيان يصدر بإيقاف الرحلات هو لا يمثل الإدارة العامة العامة للشركة ببنغازي، بل يمثل الإدارة الموازية بطرابلس».

ولفت عزالدين المشنون إلى أن «إعلان إيقاف الرحلات إلى كافة المحطات بتونس إلى حين إشعار آخر، أعتراضًا على تبعية محطة تونس لبنغازي».

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