ضبط مخالفات صحية خلال حملة للحرس البلدي على المطاعم بشحات‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الخميس 05 يوليو 2018, 09:37 مساء
مواد صادرها الحرس البلدي خلال حملة تفتشية في شحات. (الإنترنت)

أعلن فرع جهاز الحرس البلدي بمدينة شحات، اليوم الخميس، ضبط مخالفات صحية خلال حملة تفتيشية أمس الأربعاء، استهدفت المطاعم ومحال بيع الحلويات في المدينة.

وقال مسؤول الإعلام بالجهاز أيمن أبوغريب لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن عناصر الحرس البلدي أحالوا المخالفين إلى وحدة التحقيق لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتشهد مدينة شحات شرق البلاد حملات مستمرة من قبل جهاز الحرس البلدي لضبط ومصادرة المواد الغذائية والأدوية المنتهية الصلاحية بالمحال التجارية ومتاجر بيع المواد الغذائية والصيدليات.

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