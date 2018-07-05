سالفيني: إيطاليا ستتخطى الحظر على تسليح الأجهزة الأمنية الليبية

بروكسل ـ بوابة الوسط: علي أوحيدة | الخميس 05 يوليو 2018, 09:28 مساء
وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني. (الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أن إيطاليا وفي حال امتناع الاتحاد الأوروبي عن تقديم الدعم الضروري لليبيا لمساعدتها على مواجهة التسيب الأمني وأنشطة المهربين «ستضطر لمساعدة ليبيا بنفسها».

وقال ماتيو سالفيني: «إن إيطاليا ستتخطى الحظر المفروض على تسليح الأجهزة الأمنية وخفر الساحل الليبي».

واجتمع سالفيني في روما مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، في مقر وزارة الداخلية في روما.

وقال معيتيق بعد اللقاء: «إن ليبيا لا تتمكن من احتواء إشكالية الهجرة بسبب تعرضها لحظر منذ فترة طويلة»

وقال سالفيني إنه «سيضع المسألة الليبية كبند أول في اجتماعات وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي، الخميس المقبل، في اينسبروك شمال النمسا».

وأشار سالفيني إلى أن «الاتحاد الأوروبي يطلق عديد الكلمات والوعود ولكن لا يقدم شيئًا، وأنه يأمل أن يتحرك الضمير الأوروبي».

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