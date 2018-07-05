تشكيل لجنة فنية لإعداد دراسة اقتصادية لبناء جدول مرتبات لموظفي الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 09:25 مساء

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إن اجتماعًا ترأسه المفوض بالوزارة أسامة حماد، اليوم الخميس، توصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة فنية تضم كافة المؤسسات ذات العلاقة لإعداد دراسة اقتصادية للسوق الليبية يتم على أساسها بناء جدول مرتبات لكافة العاملين بالمؤسسات الحكومية يحقق العدالة الاجتماعية ويخلق براحًا تنافسيًّا للموظفين.

وأوضحت الوزارة عبر صفحة مكتب الفريق الإعلامي على «فيسبوك» أن الاجتماع جاء في إطار اهتمام ومتابعة المفوض بوزارة المالية، أسامة سعد حماد، بالقضايا المالية والتفاعل مع ما يدور بالشارع العام.

حضر الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة ومستشار وزير العمل وعدد من المستشارين ومديري الإدارات بوزارة المالية وديوان المحاسبة.

وأوضحت أن الاجتماع ناقش موضوع مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي وسبل إعادة النظر فيها بما يحقق العدالة الاجتماعية ومراعاة الحد الأدنى للمعيشة وفقًا للأوضاع الاقتصادية وأسعار السوق السائدة مع مراعاة حجم المسؤولية الوظيفية، خاصة في ظل التفاوت الكبير الحادث حاليًّا في المرتبات من قطاع لآخر، الأمر الذي جعل من بعض المؤسسات الحكومية المهمة بيئة طاردة للكفاءات.

وأضافت أن المشاركين في الاجتماع تبادلوا وجهات النظر المختلفة حول الموضوع والمؤثرات الاقتصادية والمالية المصاحبة بالخصوص؛ وفق ما نشره الفريق الإعلامي لوزارة المالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
«ليبيا المركزي»: إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على تنفيذ «الترتيبات المالية»
ليبيا
رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري