لجنة الأزمة ببني وليد تمنع تزويد محطة بالوقود حاول صاحبها تقديم رشوة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 05 يوليو 2018, 08:28 مساء
محطة وقود في بني وليد. (الإنترنت)

قالت لجنة أزمة الوقود والغاز في بني وليد، إنها منعت تزويد محطة بالوقود حاول صاحبها «دفع رشوة» مقابل الإفراج عن شاحنات نقل الوقود التي اعترضتها عناصر الأمن على الطريق الرابط بين ترهونة وبني وليد، مشيرة إلى أنه ضمن متورطين في عمليات تهريب وسرقة للمال العام.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «عدد من أصحاب النفوس الضعيفة متورطون في تزوير محطات وقود وعمليات تهريب وسرقة للمال العام»، مبينة أن استدرجتهم «لمعرفة نواياهم» لكن «بعضهم حاول دفع رشوة وتم على الفور تثبيت الواقعة وإحالة الدلائل إلى حرس المنشآت وتم إيقاف محطته عن التزود»، منوهة إلى أنها ستنشر كافة الدلائل بعد إستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت لجنة أزمة الوقود والغاز ببني وليد أنها بصدد إحالة جميع المستودعات المتورطة في تهريب الوقود إلى البوابات في مصراتة وترهونة وحرس المنشآت، كما نبهت إلى أنها ستصادر جميع شاحنات نقل الغاز والوقود المتورطة في هذه العمليات.

وطمأنت اللجنة أهالي بني وليد بأنها ستقوم بفتح محطات ستعمل على مدار 24 ساعة، وأكدت أن الوقود سيتوافر بالمدينة وبكثرة خلال الساعات المقبلة، لكنها حذرت جميع أصحاب الشاحنات التي تمر من المدينة بأنه لايوجد خط عبور في المدينة لأي منطقة أخرى وأن محطات نسمة والقريات وأبو الغرب ليس لها خط عبور وأن خطها من الجبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نفوق القط الصيني صاحب التنبؤات الصائبة لمباريات المونديال
منوعات
«ليبيا المركزي»: إغلاق الموانئ النفطية يؤثر على تنفيذ «الترتيبات المالية»
ليبيا
رواية «رئيس مفقود» لبيل كلينتون الأكثر مبيعًا
ثقافة وفن
امراة تحاول تسلق تمثال الحرية في يوم الاستقلال
منوعات
بعد «فاجعة» إسكوبار.. الكولومبيون يهددون لاعبيهم بالقتل بسبب الركلات الترجيحية
رياضة عالمية
بيان جديد من أهلي طرابلس يبقي على بطولة الكأس في «النفق المظلم»
رياضة محلية
المشري: من المهم عقد لقاءات داخل ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«التكتل الفيدرالي»: لا تنازل عن النظام الاتحادي في ليبيا
ليبيا
كهرباء الموقتة تنفي «بيان طرابلس»: عارٍ عن الصحة ومناف للواقع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قهوة سي عقيلة الحلقة (37) مقالة وسبسي من الفاخري