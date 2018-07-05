انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لطلبة الدراسات العليا بجامعة سبها

فعاليات المؤتمر العلمي الثاني، لطلبة الدراسات العليا في جامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الثاني، لطلبة الدراسات العليا في جامعة سبها، الذي يقام تحت شعار «نحو ترسيخ ثقافة النقد والإبداع».

وافتتح فعاليات المؤتمر رئيس جامعة سبها، الأستاذ الدكتور مسعود الرقيق، بحضور أعضاء هيئة التدريس وعدد من طلبة الجامعة والمهتمين بالدراسات العليا.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الدكتور أبوبكر المبروك لـ«بوابة الوسط»، إن المؤتمر يهدف إلى «ترسيخ ثقافة التفكير النقدي عبر انفتاح طلاب الدراسات العليا على مستجدات الخطاب النقدي وتمكينهم من طرح وتبادل الآراء والأفكار وتوسيع المدارك بمجالات المعرفة وإتاحة الفرصة لمواكبة تقاليد البحث العلمي الجادة والولوج إلى ثقافة المؤتمرات العلمية وتكريس ثقافة المبادرة والنشر عند طلاب الدراسات العليا».

وأضاف عضو اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور المبروك أبوسبيحة لـ«بوابة الوسط»، أن المؤتمر من شأنه تكوين كوادر علمية تسهم على المديين المتوسط والبعيد في توطين العلم ونهضة المجتمع لتجاوز واقعه من خلال انفتاح المؤسسة الجامعية على قضايا وإشكالات محيطه الجامعي، مشيرًا إلى أن 40 ورقة علمية قدِّمت للمؤتمر تم قبول 30 منها فقط.

فعاليات المؤتمر العلمي الثاني، لطلبة الدراسات العليا في جامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)