شركة البريقة تؤكد توفر الوقود والتزامها بإمداد محطات الكهرباء بمادة الديزل

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الخميس، توفر الوقود «بكميات كبيرة»، وأنها ملتزمة بإمداد محطات توليد الكهرباء بمادة الديزل بصورة طبيعية، وفق بيان أعلنته قناة ليبيا الرسمية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مصدر إعلامي بالشركة في تصريح صحفي، إن حركة وصول ناقلات الوقود إلى ميناء طرابلس البحري مستمرة، مشيرًا إلى وصول الناقلة «فالدوستا» إلى الميناء محملة بـ 33 مليون لتر من البنزين، فيما تستمر الناقلة «ميتورا» بتفريغ شحنة تقدر بـ 34 مليون لتر من البنزين في ميناء الزاوية النفطي.

وأضاف المصدر أن الناقلة «ليون هيرمس» تنتظر دورها لتفريغ شحنة أخرى، داعيًا المواطنين إلى عدم الازدحام أمام محطات الوقود، مرجعًا ما يحدث من توقف بعض المحطات إلى انقطاعات التيار الكهربائي.