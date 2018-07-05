عماري يتعهد بالسعي لدى الجهات المختصة لتوحيد اللوائح المالية بمصلحة الطيران

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 يوليو 2018, 06:23 مساء

تعهد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري زايد، بالسعي للتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على توحيد اللوائح المالية الخاصة بمصلحة الطيران المدني، والبدء في منح الرخصة للفنيين للرفع من كفاءتهم وتمييزهم.

جاء تعهد عماري خلال اجتماعه، ظهر اليوم الخميس، مع المفوض بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق، ورئيس النقابة الأساسية للشؤون الفنية بمصلحة الطيران المدني بشير الكوني، ورئيس النقابة الأساسية بالإدارة العامة فتحي الكردي، ورئيس النقابة العامة للنقل الجوي عبدالسلام التميمي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن الحضور استعرضوا خلال اجتماعهم مع عضو المجلس الرئاسي، حالة الاستياء التي عمت جل موظفي قطاع الطيران لعدم وجود مساواة في مرتبات العاملين، الأمر الذي أدى لتدني مستوى الخدمات بسبب الفوارق المالية.

وأضافت أن عماري عبَّـر للحضور عن تفهمه لمعاناتهم بسبب تعدد اللوائح المالية بالمصلحة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به نقابات الطيران خلال هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، مؤكدًا حرص حكومة الوفاق على العمل على رفع المعاناة عن المواطنين وفق الإمكانات المتاحة.

وأضاف عماري أن المرحلة التي تمر بها البلاد «حساسة والتحديات كبيرة وتستلزم تكاتف جهود الجميع من أجل الوصول بليبيا بها إلى بر الأمان».

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